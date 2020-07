Horner neemt Albon in bescherming

Medewerker van de maand zal Albon er nog niet mee worden. Zijn vierde plaats was weliswaar met het oog op de rangschikking het maximaal haalbare, maar zijn prestatie gezien de kloof met zijn Nederlandse teamgenoot niet bepaald om over naar huis te schrijven.

„Alex had het aan het begin moeilijk, maar na zijn pitstop deed hij het goed”, vond Horner. „De tweede helft was hij heel sterk en won hij het gevecht met Sergio Pérez, die op dat moment de snelste man van het veld was. Alex heeft goed gereden, zeker in dat laatste gedeelte van de race.”

Pérez probeerde het wel bij Albon, maar viel na een touché uiteindelijk zelfs nog terug naar de zesde plek. „De snelheid van Racing Point was indrukwekkend, maar dat gold ook voor de snelheid van Alex op dat moment. Zonder schade”, doelde Horner op Verstappen, die met een beschadigde voorvleugel rondreed.

Hoe dan ook kon de teambaas er niet om heen dat Mercedes een maatje te groot was in Oostenrijk. „Zeker wat hun snelheid op het rechte stuk betreft. In de bochten waren we overall gelijkwaardig”, aldus Horner. „Het is duidelijk dat Mercedes het heel goed heeft gedaan in de winter. Op dit circuit hebben ze het de laatste jaren moeilijk gehad door de warmte en nu was het tijdens de race een stuk koeler. Ik hoop dat we er in Hongarije volgende week dichterbij zitten. Wij moeten nog harder werken om Mercedes bij te halen. We hebben de auto tussen de races in Oostenrijk kunnen verbeteren. Hopelijk lukt ons dat de komende vijf dagen ook.”