Straf voor Ferrari-coureur Carlos Sainz in Frankrijk

Tijdens de eerste vrije training op vrijdag werd duidelijk dat Sainz van een nieuw motoronderdeel, te weten de control electronics (CE), gebruikmaakt. Een coureur mag er daar maar twee van gebruiken per seizoen en voor Sainz is het al zijn derde onderdeel. Dat levert hem dus een gridstraf van tien plekken op.

Ferrari kan er later in het weekeinde nog voor kiezen om andere motoronderdelen te wisselen bij Sainz, waardoor hij helemaal achteraan zal moeten starten. Het overkwam zijn teamgenoot Charles Leclerc eerder al in Canada. Sainz zit wat motoronderdelen betreft aan zijn maximum en heeft nog twee oude motoren in zijn zogeheten pool zitten. Tijdens de laatste race in Oostenrijk plofte zijn krachtbron, die niet meer te herstellen is.

Ook onder anderen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell maken op Paul Ricard gebruik van nieuwe motoronderdelen, maar nog zonder straf. Hamilton werd tijdens de eerste training vervangen door Nyck de Vries, omdat elk team minimaal twee keer per seizoen een rookie in actie moet laten komen tijdens een training.