Baskische finale mogelijk in Spaans bekertoernooi

In de halve finales van het Spaanse bekertoernooi gaat het om een uit- en een thuisduel, te beginnen volgende week woensdag.

Tweedeklasser Mirandés maakte eerder in het bekertoernooi indruk met winst tegen Celta de Vigo en Sevilla en verraste in de kwartfinales opnieuw. Ditmaal ging Villarreal met 4-2 onderuit tegen de club uit het stadje Miranda de Ebro. Mirandés begint met een uitwedstrijd, zo bepaalde de loting. Real Sociedad schakelde donderdag Real Madrid uit. Streekgenoot Athletic elimineerde Barcelona en begint de dubbele confrontatie met Granada met een thuiswedstrijd. De returns zijn op 4 maart. De finale is op 18 april in Sevilla.