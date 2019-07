Zucht van verlichting voor ’Kromo’

Ranomi Kromowidjojo (l) met het zilver, Sarah Sjöström (m) met goud en Farida Osman met brons op de 50 meter vlinderslag. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Ze is een vrouw die bij uitstek geschikt is voor een tandpastareclame. Maar de glimlach die Ranomi Kromowidjojo zaterdag tevoorschijn toverde nadat ze als tweede had aangetikt op de 50 meter vlinderslag was zo mogelijk nóg breder dan gebruikelijk. Zeven lange dagen wachtte Nederland op succes tijdens de wereldkampioenschappen zwemmen in Gwangju. Niet vreemd dus dat er in het Nambu Stadion een collectieve zucht van verlichting klonk in het Oranje-kamp, nu de drie hatelijke nullen eindelijk van de medaillespiegel waren gepoetst.