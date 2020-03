Live Extra: FC Utrecht en Ajax strijden om finaleplaats

Ajax is titelverdediger in het bekertoernooi, maar zit momenteel in een allesbehalve goede fase. De ploeg van trainer Erik ten Hag vloog uit de Europa League en verloor de laatste twee competitieduels van Heracles Almelo en AZ.

FC Utrecht ligt met een zesde plaats in de Eredivisie op koers voor de play-offs om Europees voetbal, maar ging afgelopen zondag lelijk onderuit in Waalwijk. De ploeg van John van den Brom verslikte zich in RKC (2-1) en zal gebrand zijn zich ten koste van Ajax voor de eindstrijd te plaatsen.

Volg FC Utrecht - Ajax via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.