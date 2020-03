Statistieken: Ellende Ajax houdt ook aan in bekertoernooi

Sergiño Dest (op de achtergrond) en Jurgen Ekkelenkamp balen op het veld van FC Utrecht. Ⓒ ANP

UTRECHT - De gifbeker is nog niet leeg voor Ajax. Na de uitschakeling in Europa en het verlies tegen AZ in de competitie, gooide FC Utrecht de deur naar de bekerfinale in De Kuip keihard dicht voor de Amsterdammers.