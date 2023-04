Tottenham geeft overwinning in slotfase uit handen Goal Kluivert helpt Valencia niet veel verder

Door onze Telesportredactie

Justin Kluivert Ⓒ ANP/HH

Justin Kluivert is er met Valencia niet in geslaagd om een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie te boeken. De club kwam in eigen huis tegen subtopper Rayo Vallecano niet verder dan 1-1 en het degradatiegevaar blijft daardoor groot in Mestalla.