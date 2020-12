Peter Bosz: ’Bayern is nu minder onaantastbaar’

Hoewel Leverkusen de twee laatste ontmoetingen met Bayern heeft verloren, ziet Bosz zeker kansen in de topper. „Bayern is en blijft een topploeg, maar het is wel zo dat ze er niet zo goed opstaan als vorig jaar. Toen was Bayern een machine die niet haperde, zo sterk en zo goed waren ze. Het leek alsof het allemaal vanzelf ging. Nu is het nog steeds een fantastisch elftal, maar dat vaste wat ze vorig jaar hadden, is eruit. Ik denk dat de blessure van Joshua Kimmich daarin een belangrijke rol speelt. Dat is een speler die nog wel eens onderschat wordt, maar die in mijn ogen heel belangrijk is voor Bayern. Nu staan ze maar één punt achter ons en winnen ze nog wel hun wedstrijden, maar niet meer zo overtuigend als ze vorig seizoen deden. En wij hebben ook een goed elftal en spelen goed voetbal. Dus er is bij ons zeker zelfvertrouwen.”

Kraker

In Duitsland wordt reikhalzend uitgekeken naar de ontmoeting tussen het energiek en aanvallend spelende Bayer Leverkusen en Bayern. Dat geldt ook voor Bosz zelf. „Zo’n wedstrijd geeft geen druk, maar energie. Voor spelers en trainers geldt dat dit de wedstrijden zijn waarvan we droomden om die ooit te spelen toen we begonnen met voetballen.”

Lewandowski

Bosz treft met Bayer Leverkusen de kersverse winnaar van de Best FIFA Men’s Player Award, de grootste individuele prijs die dit jaar is uitgereikt bij absentie van de Gouden Bal. Bayern München-spits Robert Lewandowski wist voor het eerst op het mondiale podium Lionel Messi en Cristiano Ronaldo af te troeven. „Ik vind het volkomen terecht dat hij de prijs heeft gewonnen. Als je gedurende zo’n lange tijd op zo’n hoog niveau presteert, verdien je die prijs. Hij is niet alleen belangrijk met de goals die hij maakt, maar ook in de rol die hij vervult voor de ploeg”, aldus Bosz, die een manier moet zien te verzinnen om de dadendrang van Lewandowski aan banden te leggen. „Dat zullen we als team moeten doen. Het is onmogelijk om daar één speler mee te belasten, ook omdat hij voortdurend wegtrekt uit de spitspositie.”

Hegemonie

Bayern heeft al acht jaar op rij beslag gelegd op de Duitse landstitel en de hegemonie van de Zuid-Duitsers houdt de Bundesliga in een houdgreep. „Buiten de supporters van Bayern München zou iedereen in Duitsland het goed vinden als er eens een andere club kampioen wordt. Misschien dat daar dit seizoen de mogelijkheid toe ontstaat. Als ik zie hoe veel wedstrijden Bayern pas vlak voor tijd weet te beslissen, dan zijn er behoorlijk wat ploegen die een kans hebben tegen dit Bayern.”

Peter Bosz instrueert zijn spelers Leon Bailey (l.) en Florian Wirtz. De coach hoopt met Bayer Leverkusen dit weekend Bayern München pootje te lichten. Ⓒ AFP

Grote sigaar

Ondanks de koppositie na twaalf wedstrijden wil Bosz Leverkusen niet positioneren als belangrijke uitdager van Bayern. „Laten we nou niet te hoog van de toren blazen en een beetje normaal blijven doen. We zijn pas twaalf wedstrijden onderweg en we hebben nog heel veel voor de boeg. We mogen genieten van waar we nu staan. Zoals ik vorige week zei: ’Ik steek een klein sigaartje op om het te vieren.’ Maar ik zal pas een grote sigaar opsteken als we na 34 wedstrijden nog steeds bovenaan staan. Die weg is nog lang.”

Collectief

Het vertrek van Kai Havertz en Kevin Volland betekende een forse aderlating voor de selectie van Bosz. Ook omdat belangrijke aanwinsten als Patrik Schick en Santiago Arias door blessures werden getroffen. De oud-PSV’er speelde pas één wedstrijd , toen hij een gruwelijke enkelblessure opliep en komt vermoedelijk dit seizoen niet meer in actie voor Bayer Leverkusen. „We zijn kwaliteitsspelers kwijtgeraakt en het verlies van zoveel individuele kwaliteit kun je alleen opvangen als team. We zijn collectief sterker geworden, maar de uitgangspunten van ons voetbal zijn onveranderd en dat is dat we aanvallend willen voetballen en hoog druk willen zetten.”

Sinkgraven

Daley Sinkgraven (oud-speler van SC Heerenveen en Ajax) is na een aarzelende start bij Bayer Leverkusen dit seizoen frequent aan spelen toegekomen. In de Bundesliga heeft hij pas één wedstrijd gemist. „Daley heeft fysiek flink stappen gemaakt. Vergeet niet, dat toen hij bij ons kwam, hij bijna twee jaar niet had gespeeld. Bovendien is de intensiteit van de wedstrijden in de Bundesliga hoger dan in de Eredivisie. Daarom hebben we het met Daley voorzichtig moeten opbouwen en dat gaat steeds beter. Fysiek is hij steeds beter in staat om de belasting aan te kunnen”, aldus Bosz, die vindt dat de linksback een dusdanig niveau haalt dat het niet gek zou zijn als bondscoach Frank de Boer een uitnodiging zou sturen voor het Nederlands elftal. „Ik vind wel dat Daley opgeroepen zou kunnen worden voor Oranje, maar hij is natuurlijk mijn speler en daardoor ben ik een beetje gekleurd.”

Toptalent

Het pas 17-jarige talent Florian Wirtz speelt dit seizoen een belangrijke rol bij Bayer Leverkusen. Bosz denkt dat de topper tegen Bayern een belangrijke ervaring gaat zijn voor de jeugdige middenvelder. „Dit zijn heel belangrijke wedstrijden om jezelf te ontwikkelen. Spelers worden beter van grote wedstrijden spelen. Natuurlijk zal hij fouten maken, maar daarvan gaat hij leren. Topspelers hebben topwedstrijden nodig om beter te worden.”

