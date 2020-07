Steunbetuigingen voor Lara van Ruijven: ’Blijf vechten lieve Laar’

Van Ruijven, wereldkampioene op de 500 meter, werd eind juni in een Frans ziekenhuis opgenomen met een auto-immuunreactie. Die leidde tot ernstige complicaties. Woensdag werd bekend dat de toestand van Van Ruijven ondanks twee operaties nog steeds kritiek is.

In het ziekenhuis wordt Van Ruiven omringd door familieleden en haar vriend. Vanuit alle hoeken komen steunbetuigingen binnen. De warme reacties zijn in deze zware tijd een enorme steun voor haar naasten, aldus de KNSB. „Daar zijn we iedereen heel erg dankbaar voor”, laat haar vader weten.

