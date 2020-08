’FIA stelt ban op ’party modus’ uit tot GP Italië’

De FIA besloot om midden in het raceseizoen een ban te leggen op de ’party modus’ (ofwel: kwalificatiemodus) van Formule 1-auto’s. In eerste instantie zou dat na de Grand Prix van Spanje direct van kracht zijn, maar is nu uitgesteld tot de Grand Prix van Italië, op het circuit van Monza.

De ’party modus’, zoals Lewis Hamilton het in 2018 noemde, is een grote zorg in de ogen van de autosportfederatie. Deze modus houdt in dat de coureurs voor een korte tijd de krachtbronnen van hun bolide kunnen verbeteren. Voornamelijk wordt deze modus gebruikt tijdens de kwalificaties, maar ook tijdens de race op zondag.

Volgens RaceFans wil de FIA de ’party modus’ verbieden, omdat er de zorg heerst dat teams steeds vaker voor prestatie boven betrouwbaarheid kiezen.

’Geen zorgen’

Vooral Mercedes heeft de kwalificatiemodus van zijn bolides aardig onder de knie. Van de zes Grand Prixs die dit seizoen verreden zijn, heeft de Duitse renstal - met Lewis Hamilton of Valtteri Bottas - telkens pole position veroverd.

De regerend wereldkampioen maakt zich echter geen zorgen over het verbod. „Het maakt niet uit wat zij (FIA, red.) doen of met wat wij te maken krijgen. Wij zijn het beste team, zullen hier als professionals mee omgaan en wij blijven altijd zoeken naar het optimale resultaat”, zegt Hamilton, die wel snapt dat er een aanpassing in de reglementen plaatsvindt. „Ik kan het in één opzicht wel begrijpen: ze willen het racen spannender te maken”.