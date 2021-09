Kickbokser Yousri Belgaroui: beuker met brains

Binnenland

Nederlander omgekomen tijdens motorwedstrijd in Italië

De 56-jarige Nederlandse motorcoureur Arnold Staal is dinsdag om het leven gekomen tijdens een rit in de motorwedstrijd International Six Days of Enduro in de Italiaanse regio’s Lombardije en Piëmont. Staal reed met rugnummer 901 voor het MCCZ Club Team.