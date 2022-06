KNVB houdt goede hoop dat FIFA arbeidsmigranten gaat compenseren

De Nederlandse en Belgische voetbalbond hielden in de aanloop naar het duel tussen beide landen in de Nations League een congres over mensenrechten en toernooien als het WK in Qatar. Vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties en vakbonden kwamen aan het woord, net als politici en voetbalbestuurders. Andreas Graf, hoofd mensenrechten en antidiscriminatie van de FIFA, kreeg veel kritiek over het uitblijven van een fonds voor arbeidsmigranten die in Qatar zijn uitgebuit of zelfs overleden.

„We kijken daar nu naar”, zei Graf zonder toezeggingen te doen. „Maar het is niet eenvoudig. Allereerst hebben bedrijven die migranten slecht behandeld. En tegenwoordig houden we bij toewijzing van toernooien wel rekening met mensenrechten in landen die belangstelling hebben. We zetten nu veel mankracht in om mensenrechten tijdens het WK te eerbiedigen. Maar ook dat is lastig. Als een organisatie die beveiligers levert de mensenrechten overtreedt, dan kunnen we pas alle banden verbreken als we een ander bedrijf hebben.”

Vergoeding

François Graas van Amnesty International België benadrukte dat de FIFA in 2010 bij de toewijzing van het WK al had kunnen weten dat de mensenrechten in Qatar zwaar worden overtreden. Hij herhaalde de oproep van Amnesty om alvast 420 miljoen euro, het totale prijzengeld voor het WK in Qatar, uit te trekken voor compensatie.

„Het WK heeft de situatie van arbeidsmigranten in Qatar zeker verbeterd”, zei Max Tuñón van de ILO, de internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. „Er is geen dwangarbeid meer. Er is nu een minimumloon en een hitteprotocol voor werken in de zon. Qatar loopt wat dat betreft voorop in de Golfregio, maar helaas worden de nieuwe wetten ook nog overtreden. Dat mag niet, ook na het WK niet.”

Vorig jaar zijn vijftig arbeidsmigranten door verschillende oorzaken in Qatar overleden. Ruim vijfhonderd arbeiders raakten gewond. „Zij worden nu wel vaak gecompenseerd”, weet De Jong. „Maar alle migranten die sinds 2010 zijn uitgebuit, moeten een vergoeding krijgen. Hoe lastig dat soms ook te bepalen is. En in de toekomst mogen zulke zaken nooit meer gebeuren. Wij hebben ook geen goed verleden met slavernij, maar we kunnen er nu voor zorgen dat het nooit meer gebeurt.”