Van der Poel verliest leiderstrui in Giro aan López, Dumoulin valt ver weg

Tom Dumoulin moest lossen tijdens de beklimming van de Etna en lijkt een hoge klassering te kunnen vergeten. De kopman van Jumbo-Visma, in 2017 winnaar van de Giro, verloor op de flanken van de Etna meer dan 6 minuten op zijn concurrenten. Dumoulin passeerde op 9.10 minuten van ritwinnaar Lennard Kämna. De Duitser versloeg zijn medevluchter López in de sprint.

Bekijk ook: Mathieu van der Poel steelt Hongaarse harten in roze leiderstrui

„Ik heb er hard voor gewerkt, maar het kwam er niet uit”, was Dumoulins conclusie voor de camera van Eurosport. De 31-jarige Limburger had al sinds het najaar van 2020 geen grote ronde meer gereden en nam vorig jaar een pauze wegens motivatieproblemen. Wel pakte hij in Tokio afgelopen zomer olympisch zilver op de tijdrit. Door de nodige tegenslag in het voorjaar ontstond er twijfel over zijn vorm. In het openingsweekeinde in Hongarije maakte Dumoulin nog een goede indruk met de derde plaats in de individuele tijdrit in Boedapest.

Maar bergop bleek Dumoulin, net als eerder in de UAE Tour, niet te kunnen volgen. „Het lichaam reageert niet zoals ik wil”, sprak hij teleurgesteld. „De benen liepen vol, ik heb niet de ’power’ van een paar jaar terug. Waar het aan ligt? Ik kan het nu niet zeggen.”

Extra probleem voor Jumbo-Visma was het tijdverlies van de andere twee kopmannen. De Noor Tobias Foss en Sam Oomen gaven ook meer dan twee minuten toe op de andere klassementsrenners.

Beelden: discovery+

Bekijk hieronder alle klassementen