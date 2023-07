Nadine Broersen viert rentree als moeder met goud op NK-zevenkamp

Broersen, de wereldkampioene op de vijfkamp van 2014, was er een jaar tussenuit vanwege haar zwangerschap. Na de geboorte van haar zoontje nam ze de trainingen weer serieus op. Ze deed deze zomer al wel wat wedstrijden op losse onderdelen, maar op de titelstrijd in Breda werkte ze voor het eerst weer een volledige zevenkamp af.

Het was niet het sterkste deelnemersveld, want Anouk Vetter (winnares olympisch- en WK-zilver), Emma Oosterwegel (winnares olympisch brons) en Sofie Dokter ontbraken. Met de 6047 punten bleef ze ook ver af van haar persoonlijk record van 6539 punten.

Broersen deed al drie keer mee aan de Olympische Spelen. In haar topjaar 2014 pakte ze bij de EK in Zürich zilver op de zevenkamp.

Vierde titel Visser op 100 meter horden

Nadine Visser heeft bij de NK atletiek voor de vierde keer in haar carrière de titel veroverd op de 100 meter horden. Ze won in Breda de finale in 12,88 seconden en versloeg Maayke Tjin A-Lim, die het zilver pakte in 12,96. Meerkampster Anouk Vetter behaalde het brons in 13,35.

Tjin A-Lim kwam als favoriete aan de start, want de atlete uit Hoorn is dit seizoen in tijd de snelste Nederlandse. Met haar 12,66 heeft ze zich niet alleen geplaatst voor de WK in Boedapest, maar ook voor de Olympische Spelen van Parijs. In de finale liet Tjin A-Lim zich toch aftroeven door Visser, die weliswaar een hapering kende in het begin van de race, maar zich herstelde en toch vrij overtuigend naar de titel rende.

„De titel is leuk, maar ik ben vooral blij dat ik twee races op één dag vrijuit heb kunnen lopen zonder fysieke klachten”, zei Visser, die afgelopen winter nog zilver won op de 60 meter horden bij de EK indoor. „Ik heb begin juli na de Diamond League in Stockholm weer last gekregen van mijn hamstrings en moest de afgelopen weken vooral revalideren. Het is frustrerend. Ik was het seizoen zo goed begonnen met 12,71 op de FBK Games en dan wil je lekker doorpakken, maar helaas heb ik noodgedwongen weer een stap terug moeten doen.”

Tjin A-Lim kon leven met het zilver. „Het was geen ’cleane’ race, maar de mindset was goed”, zei de 25-jarige atlete. „Ik had uiteraard liever gewonnen, maar dat bewaar ik dan maar voor de WK. Daar wil echt op mijn allerhardst gaan.”

Titel hoogspringen voor Douwe Amels

Douwe Amels heeft onbedreigd zijn tiende Nederlandse titel hoogspringen bij kunnen schrijven op zijn palmares. De Europees kampioen indoor had op de NK in Breda genoeg aan een hoogte van 2,20 meter. Drie pogingen op 2,24 mislukten.

Amels begon aan zijn wedstrijd toen al zijn concurrenten al waren uitgeschakeld. Daan Spanjers behaalde het zilver met een bescheiden hoogte van 2,03, Amels maakte zijn eerste sprong op 2,07. „Ik krijg wel wat mee van wat de anderen doen, maar ben toch vooral bezig met eigen wedstrijd daarna”, zei Amels, die niet helemaal tevreden was over zijn sprongen. „Ik kon mezelf er niet helemaal in kwijt, technisch lukte het net niet. Maar het ging goed genoeg om er vertrouwen uit te putten voor de komende WK in Boedapest.”

Amels stuntte in maart bij de EK indoor door als eerste Nederlander Europees goud te winnen bij het hoogspringen. Hij ging in Istanbul over 2,31 meter.