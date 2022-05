Ritzege Cavendish, geen centje pijn voor roze Van der Poel

Na de korte tijdrit van 9,2 kilometer op zondag kreeg Van der Poel zondag echt de tijd om te genieten van de roze trui. Er lag namelijk een bijna volledig vlak parcours van 201 kilometer - een van de twee etappes met meer dan tweehonderd kilometer - klaar voor de renners. Dus leende deze rit zich voor een massasprint voorafgegaan door een lange vlucht van een paar man.

En zo geschiedde. Vanuit het vertrek reden er drie man weg. Mattia Bais en Filippo Tagliani van Drone Hopper-Androni kleurden samen al de eerste rit. Dit keer werden ze bijgestaan door Samuele Rivi van EOLO-Kometa. Het peloton liet begaan en al snel had het drietal een minuut of zes te pakken, waarna de ploeg van Van der Poel het heft in handen nam en de voorsprong controleerde.

Aanval Eenkhoorn

Op dat moment kwam het nieuws dat Jan Tratnik de eerste opgever was in deze Giro. De Sloveen, die gelinkt wordt aan een overstap naar Jumbo-Visma, kwam op de eerste dag hard ten val en bleek daar te veel last van te hebben.

Lang gebeurde er niks en reden de drie voorop. Rivi en Bais bleven het langste over, maar waren ook een prooi voor het peloton. Op het enige klimmetje van de dag, 13 kilometer van de meet, trok Pascal Eenkhoorn in de aanval met Rick Zabel in de strijd voor de bergprijs. Eenkhoorn klopte Zabel, maar de Duitser mag de bergtrui blijven dragen.

Cavendish de rapste

Eenkhoorn ging solo door en sloeg een gat van maximaal 15 seconden. Uiteindelijk werd de Nederlander op 6 kilometer van de meet gegrepen en konden de sprintersploegen zich voorbereiden op de eerste massasprint van deze Giro d’Italia.

Er was in de laatste rechte lijn geen duidelijke lijn in. Mark Cavendish kwam vroeg op kop en gaf niet meer af. Ondanks de lange sprint kwamen Arnaud Démare en Fernando Gaviria er niet meer voorbij.

„Ik moest aangaan met nog 300 meter te gaan”, zei Cavendish, die zijn zestiende etappezege boekte in de Ronde van Italië. „Ik was blij dat ik het vol kon houden voor de winst.”

Sprint Cavendish

Van der Poel heeft genoten van de eerste Giro-ritten in Hongarije

Van der Poel sluit de drie openingsdagen van de Giro d’Italia in Hongarije af in de roze trui. De kopman van Alpecin-Fenix zag zijn leiderstrui in de derde rit, die in de sprint werd gewonnen door de Brit Mark Cavendish, niet in gevaar komen. „Het waren geweldige dagen hier in Hongarije en ik ga de komende dagen in Italië net zozeer genieten”, zei Van der Poel.

Hij start dinsdag in de vierde rit met 11 seconden voorsprong op de Brit Simon Yates en 16 seconden op zijn landgenoot Tom Dumoulin. De vierde etappe is een zware rit met de finish boven op de Etna.

Van der Poel wilde in de derde etappe zijn teamgenoot Jakub Mareczko aan de zege helpen. „Jakub raakte mijn wiel kwijt op de laatste rotonde en kwam daarna wat ingesloten te zitten”, keek de rozetruidrager terug op de sprint. „Ik denk dat er meer mogelijk was geweest, maar we krijgen nog meer kansen in de komende dagen.”

Dat Cavendish de zege pakte, verbaasde Van der Poel niet. „Cavendish was zeker een van de favorieten voor de winst vandaag. Sinds de Tour de France van afgelopen jaar weten we dat hij weer etappes kan winnen.”

Interview Van der Poel

Bron: Discovery+

Thijssen wint slotetappe in Duinkerke, Gilbert het klassement

Gerben Thijssen heeft voor de vierde Belgische dagzege op rij gezorgd in de Vierdaagse van Duinkerke. De 23-jarige Belg van Intermarché-Wanty-Gobert won na 182,9 kilometer tussen Ardres en Duinkerke de sprint van de laatste etappe. Hij begon in het noorden van Frankrijk de sprint en bleef de Franse sprinters Hugo Hofstetter en Lorrenzo Manzin ruim voor.

De eindzege van de Vierdaagse van Duinkerke was voor Philippe Gilbert. De 39-jarige Belg van Lotto Soudal had eerder de derde etappe gewonnen. Hij zag de eindzege in de laatste etappe niet meer in gevaar komen.