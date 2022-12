Marokko dient protest in tegen ’groteske arbitrage’

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Marokko dient protest in tegen arbitrage in halve finale

15.54 uur: De nationale voetbalbond van Marokko heeft bij wereldvoetbalbond FIFA protest ingediend tegen de naar zijn mening „groteske arbitrage” in de halve finale van het WK tegen Frankrijk. De Fransen wonnen met 2-0 en verwezen de Marokkaanse ploeg naar de troostfinale.

Volgens de Marokkaanse bond heeft de scheidsrechter, de Mexicaan César Romas, in het eerste halfuur van het duel geweigerd „twee duidelijke strafschoppen” toe te wijzen aan de ploeg, die als eerste Afrikaanse team de laatste vier bereikte op het WK.

De bond verwees in het schrijven naar beoordelingen door deskundigen, die hun verbazing hadden uitgesproken over het feit dat arbiter Ramos in beide gevallen niet de hulp van de videoscheidsrechter (VAR) had ingeroepen. Met name een duel tussen de Franse verdediger Theo Hernández en aanvaller Sofiane Boufal werd aangevoerd. In plaats van een strafschop voor Marokko kreeg juist Boufal een gele kaart.

De Marokkaanse bond zegt niet te aarzelen om de rechten van de nationale ploeg te verdedigen en maatregelen tegen de betreffende scheidsrechter te eisen.

Voor Griezmann is Messi al voor WK-finale de allerbeste

12.45 uur: Voor het tweede WK op rij staat Antoine Griezmann met Frankrijk in de finale van een WK voetbal. „Vier jaar geleden moest ik huilen toen we België in de halve eindstrijd versloegen”, vertelt hij in een volle perszaal. „Nu voel ik dat het zondag moet gebeuren. Argentinië met Lionel Messi verslaan. Dat is wel iets.”

Louis van Gaal bekende vlak voor de kwartfinale van Oranje tegen Argentinië dat hij Messi niet zo’n goede teamspeler vindt. „Hij verdedigt ook niet mee”, zei de bondscoach. De 31-jarige Griezmann ziet geen reden om zijn oude ploeggenoot bij FC Barcelona extra te motiveren. „Voor mij is hij de beste speler op aarde”, stelt hij.

Griezmann, die inmiddels weer voor Atlético Madrid speelt, heeft geen speciale band met Messi. Volgens Spaanse media ging hij zelfs ooit eens tijdens een training met de Argentijn op de vuist. De Fransman, voor 120 miljoen euro aangetrokken maar nooit echt geslaagd bij Barcelona, heeft dat altijd ontkend. „Ik kan alleen maar zeggen dat hij elk team veel beter maakt”, zegt hij over de Argentijnse vedette die zondag in zijn laatste duel ooit op een WK eindelijk de wereldtitel wil pakken.

Argentinië tegen Frankrijk is ook Messi tegen Kylian Mbappé. De koning tegen de kroonprins. Allebei uitkomend voor Paris Saint-Germain, de club met eigenaren uit Qatar. Griezmann speelt op het WK in de schaduw van Mbappé en de opgeleefde Olivier Giroud, het spitsenkoppel dat al negen keer scoorde. Bondscoach Didier Deschamps mist in Qatar zijn geblesseerde middenvelders Paul Pogba en N’Golo Kanté. „Het lijkt wel of Griezmann ons allebei vervangt”, zei Pogba afgelopen week.

Wie Griezmann ziet voetballen op het WK in Qatar, die krijgt het gevoel dat de Fransman een aanvallende en verdedigende middenvelder tegelijk is. Hij bereidde beide doelpunten van de Fransen in de kwartfinale tegen Engeland (2-1) voor en assisteerde in de halve finale tegen Marokko (2-0) regelmatig zijn eigen defensie. Deschamps snapt helemaal waarom Griezmann na de halve eindstrijd als beste speler van de wedstrijd werd verkozen. „Hij was weer overal”, stelde hij.

Frankrijk kan als eerste ploeg na Brazilië (2002) de wereldtitel voor de tweede keer op rij veroveren. Dat zou een hele prestatie zonder de afwezige Pogba, Kanté en Karim Benzema, de laatste winnaar van de Gouden Bal. „We zijn dichtbij maar ook weer best ver weg”, zegt Griezmann voordat hij de perszaal verlaat. „Argentinië is heel sterk, maar niet onverslaanbaar. En we denken te weten hoe we van ze kunnen winnen.”