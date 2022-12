WK-nieuws: PSG-voorzitter rekent op aanblijven Messi en Mbappé

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

ZATERDAG 17 DECEMBER

PSG-voorzitter denkt dat Messi en Mbappé bij de club blijven

08.59 uur: Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al-Khelaifi denkt en hoopt dat Lionel Messi en Kylian Mbappé voorlopig bij de Franse club blijven. Ook kijkt hij uit naar de WK-finale van zondag in Qatar, waarbij zijn twee topspelers tegenover elkaar staan. Het contract van Messi bij PSG loopt na dit seizoen af. Er gaan geruchten over belangstelling voor de 35-jarige Argentijn, bijvoorbeeld van Inter Miami uit de Verenigde Staten.

„Ik denk dat hij wil blijven”, zei de Qatarese voorzitter van PSG op de Franse zender RMC over Messi in de aanloop naar de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië. „We hadden afgesproken dat we na het WK gaan praten. Ik kan alleen maar nogmaals bevestigen dat hij erg blij is met de club en aan een heel goed seizoen bezig is.”

Over de Franse aanvaller Mbappé zei Al-Khelaifi er vanuit te gaan dat ook hij bij PSG blijft. „Hij heeft een contract. Kylian is echt een van de beste spelers van dit moment, hij is een geweldige speler.” Mbappé (23) verlengde eind vorig seizoen zijn aflopende contract in Parijs met drie jaar, tot de zomer van 2025.

De PSG-voorzitter kijkt uit naar de finale tussen ’zijn’ sterspelers en hun teams in zijn thuisland Qatar. „We hebben de twee beste spelers ter wereld, Kylian en Leo Messi. Ik hoop dat Frankrijk wint, maar Leo heeft met Argentinië ook een goed WK gespeeld. Ik gun het ze ook.” Messi en Mbappé hebben beiden op dit WK vijf keer gescoord en delen de eerste plaats op de topscorerslijst.

VRIJDAG 16 DECEMBER

CNN: FIFA wijst verzoek Zelenski af voor WK-finale

14.56 uur: De FIFA heeft een verzoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgewezen om voor de WK-finale van zondag een vredesboodschap te mogen uitspreken, meldt een bron aan CNN. Het idee zou zijn geweest om Zelenski via een videoverbinding te laten spreken voor het duel tussen Frankrijk en Argentinië.

Volgens de bron werd er met verbazing gereageerd in Oekraïne op de afwijzing van de wereldvoetbalbond, die geen voorstander is van politieke boodschappen. „We dachten dat de FIFA zijn platform wilde gebruiken voor het algemeen belang”, aldus de bron.

Zelenski heeft het afgelopen jaar regelmatig via videoverbinding gesproken bij grote evenementen, zoals het filmfestival van Cannes en de Grammy’s. De WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië staat zondag om 16.00 uur in Lusail op het programma.

FIFA houdt rekening met omzet van 7 miljard euro

14.06 uur: De FIFA stevent mede door het WK in Qatar af op een recordbedrag aan inkomsten. Volgens voorzitter Gianni Infantino bedragen de inkomsten van de wereldvoetbalbond aan het einde van dit jaar maar liefst 7,5 miljard dollar, omgerekend ruim 7 miljard euro. Dat is 1 miljard dollar meer dan begroot. De FIFA houdt tijdens de volgende cyclus van 2023 tot en met 2026 rekening met een omzet van 11 miljard dollar en wil 9,7 miljard dollar herinvesteren in voetbalgerelateerde zaken.

Het volgende WK van 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. „Dat zal goed zijn voor de inkomsten uit sponsoring en televisierechten”, voorspelde Infantino. „Er zijn daar veel stadions met een capaciteit van 80.000 of 90.000 toeschouwers. Dat is weer goed voor de inkomsten uit kaartverkoop.”

Franse president Macron wil Benzema meenemen naar WK-finale

11.58 uur: De Franse president Emmanuel Macron wil dat Karim Benzema en andere geblesseerde internationals met hem meevliegen naar de WK-finale van zondag tegen Argentinië. „Ik weet dat dit zijn wens is”, zei sportminister Amelie Oudea-Castera. „We werken daar aan.”

Karim Benzema heeft de training inmiddels weer hervat bij zijn club Real Madrid. Dat leidde afgelopen week tot speculaties dat hij mogelijk toch nog inzetbaar zou zijn voor de finale. „Moet ik daar op antwoorden”, reageerde bondscoach Didier Deschamps na de halve eindstrijd tegen Marokko (2-0). „Laat ik dat maar niet doen.”

Benzema maakt nog deel uit van de Franse selectie voor het WK, net als Lucas Hernández die een zware knieblessure heeft opgelopen tijdens het toernooi in Qatar. Paul Pogba, N’Golo Kanté en Christopher Nkunku hebben zich vorige maand geblesseerd afgemeld voor het WK.

Bondscoach Argentinië voelt zich richting finale ’een beetje ongemakkelijk’

07.42 uur: Als Lionel Scaloni het veld oploopt voor een van de laatste trainingen van Argentinië voor de WK-finale tegen Frankrijk smakt een cameraman hard tegen de grond. De bondscoach kijkt over zijn schouder en ziet journalisten dringen voor een goede plek. Hij verblikt of verbloost niet en loopt verder.

De 44-jarige Scaloni is een relatief onervaren trainer. Maar zelfs op het WK laat hij zich niet gek maken. Dat is met iedere dag honderden opgewonden fotografen en cameramensen in zijn buurt niet eenvoudig. Zij zijn voor dat ene iconische beeld naar Doha gekomen. Lionel Messi na de WK-finale met de beker boven zijn hoofd.

Op weg naar de finale is het ’Messi Mania’ in Doha. Ruim 50.000 Argentijnse fans zijn in zo’n 20 uur naar Qatar gevlogen. De vele arbeidsmigranten in Qatar juichen na de uitschakeling van Brazilië ook massaal voor de Argentijnen, die inmiddels ook door het leven gaan als ’La Scaloneta.’

Want onlangs verscheen er op sociale media een tekening met Scaloni achter het stuur van een bus (camioneta) en Messi als zijn bijrijder. Scaloni en camioneta werden samengesmolten als ’La Scaloneta’. „Leuk verzonnen”, reageerde Scaloni afgelopen week. „Maar ik voel me er ook een beetje ongemakkelijk bij.”

DONDERDAG 15 DECEMBER

Rabiot en Upamecano trainen weer met Franse ploeg

19:06 uur Adrien Rabiot en Dayot Upamecano hebben zich donderdag laten zien op de training van de Franse nationale voetbalploeg. Beiden waren de afgelopen dagen ziek, waardoor Rabiot ontbrak in de halve finale tegen Marokko en Upamecano op de bank bleef. Dankzij een 2-0-zege plaatsten de Fransen zich voor de finale waarin Argentinië zondag de tegenstander is.

Rabiot, middenvelder van Juventus, nam volgens bronnen van persbureau AFP deel aan een trainingssessie achter gesloten deuren in het Jassim bin Hamad-stadion, het trainingscentrum van ’Les Bleus’ in Doha, maar beperkte zich tot wat sprintjes. Upamecano, verdediger van Bayern München, kon meer doen. Hij miste maandag en dinsdag de training en had volgens de Franse bondscoach Didier Deschamps „drie gecompliceerde dagen” gehad, al had hij woensdag in noodgevallen kunnen invallen.

Upamecano’s ploeggenoot Kingsley Coman had zich woensdag volgens bronnen „een beetje koortsig” gevoeld in de middag. De snelle buitenaanvaller van Bayern, die het hele duel op de bank zat, bleef donderdag uit voorzorg binnen. De Fransen deden het, een dag na hun zege op Marokko, rustig aan op het trainingsveld. Voor de spelers die in actie waren gekomen bleef het bij uitlopen.

Portugese voetbalbond bevestigt vertrek bondscoach Santos

19:19 uur De Portugese voetbalbond heeft donderdag het vertrek van bondscoach Fernando Santos bevestigd. Na de uitschakeling door Marokko in de kwartfinales van het WK werden de geruchten steeds sterker dat er een einde zou komen aan het dienstverband van de Portugese coach. Santos begon in 2014 en leidde de Portugese ploeg in 2016 naar de Europese titel.

Santos (68) had nog een contract tot en met het EK van 2024. Na de nederlaag tegen Marokko (0-1) wilde hij slechts kwijt dat hij een „goed gesprek” zou gaan voeren met de voorzitter van de voetbalbond. José Mourinho, de huidige coach van AS Roma, wordt door Portugese media met nadruk genoemd als mogelijke opvolger

Marokko dient protest in tegen arbitrage in halve finale

15.54 uur: De nationale voetbalbond van Marokko heeft bij wereldvoetbalbond FIFA protest ingediend tegen de naar zijn mening „groteske arbitrage” in de halve finale van het WK tegen Frankrijk. De Fransen wonnen met 2-0 en verwezen de Marokkaanse ploeg naar de troostfinale.

Volgens de Marokkaanse bond heeft de scheidsrechter, de Mexicaan César Romas, in het eerste halfuur van het duel geweigerd „twee duidelijke strafschoppen” toe te wijzen aan de ploeg, die als eerste Afrikaanse team de laatste vier bereikte op het WK.

De bond verwees in het schrijven naar beoordelingen door deskundigen, die hun verbazing hadden uitgesproken over het feit dat arbiter Ramos in beide gevallen niet de hulp van de videoscheidsrechter (VAR) had ingeroepen. Met name een duel tussen de Franse verdediger Theo Hernández en aanvaller Sofiane Boufal werd aangevoerd. In plaats van een strafschop voor Marokko kreeg juist Boufal een gele kaart.

De Marokkaanse bond zegt niet te aarzelen om de rechten van de nationale ploeg te verdedigen en maatregelen tegen de betreffende scheidsrechter te eisen.

Voor Griezmann is Messi al voor WK-finale de allerbeste

12.45 uur: Voor het tweede WK op rij staat Antoine Griezmann met Frankrijk in de finale van een WK voetbal. „Vier jaar geleden moest ik huilen toen we België in de halve eindstrijd versloegen”, vertelt hij in een volle perszaal. „Nu voel ik dat het zondag moet gebeuren. Argentinië met Lionel Messi verslaan. Dat is wel iets.”

Louis van Gaal bekende vlak voor de kwartfinale van Oranje tegen Argentinië dat hij Messi niet zo’n goede teamspeler vindt. „Hij verdedigt ook niet mee”, zei de bondscoach. De 31-jarige Griezmann ziet geen reden om zijn oude ploeggenoot bij FC Barcelona extra te motiveren. „Voor mij is hij de beste speler op aarde”, stelt hij.

Griezmann, die inmiddels weer voor Atlético Madrid speelt, heeft geen speciale band met Messi. Volgens Spaanse media ging hij zelfs ooit eens tijdens een training met de Argentijn op de vuist. De Fransman, voor 120 miljoen euro aangetrokken maar nooit echt geslaagd bij Barcelona, heeft dat altijd ontkend. „Ik kan alleen maar zeggen dat hij elk team veel beter maakt”, zegt hij over de Argentijnse vedette die zondag in zijn laatste duel ooit op een WK eindelijk de wereldtitel wil pakken.

Argentinië tegen Frankrijk is ook Messi tegen Kylian Mbappé. De koning tegen de kroonprins. Allebei uitkomend voor Paris Saint-Germain, de club met eigenaren uit Qatar. Griezmann speelt op het WK in de schaduw van Mbappé en de opgeleefde Olivier Giroud, het spitsenkoppel dat al negen keer scoorde. Bondscoach Didier Deschamps mist in Qatar zijn geblesseerde middenvelders Paul Pogba en N’Golo Kanté. „Het lijkt wel of Griezmann ons allebei vervangt”, zei Pogba afgelopen week.

Wie Griezmann ziet voetballen op het WK in Qatar, die krijgt het gevoel dat de Fransman een aanvallende en verdedigende middenvelder tegelijk is. Hij bereidde beide doelpunten van de Fransen in de kwartfinale tegen Engeland (2-1) voor en assisteerde in de halve finale tegen Marokko (2-0) regelmatig zijn eigen defensie. Deschamps snapt helemaal waarom Griezmann na de halve eindstrijd als beste speler van de wedstrijd werd verkozen. „Hij was weer overal”, stelde hij.

Frankrijk kan als eerste ploeg na Brazilië (2002) de wereldtitel voor de tweede keer op rij veroveren. Dat zou een hele prestatie zonder de afwezige Pogba, Kanté en Karim Benzema, de laatste winnaar van de Gouden Bal. „We zijn dichtbij maar ook weer best ver weg”, zegt Griezmann voordat hij de perszaal verlaat. „Argentinië is heel sterk, maar niet onverslaanbaar. En we denken te weten hoe we van ze kunnen winnen.”