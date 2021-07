Sanne Wevers bewaart stilzwijgen over toekomst: ’Eerst vakantietje pakken’

Sanne Wevers plaatst zich niet voor de finale op balk en wordt onttroond als titelhouder. „Als-dan-scenario’s tellen niet. Ik word vandaag afgerekend en de rekening is voor mij.” Ⓒ HH/ANP

TOKIO - Het kon ook bijna niet anders. Na een tumultueuze voorbereiding waren de Nederlandse turnsters niet in staat om uit te blinken op de Olympische Spelen. Sanne Wevers werd onttroond als titelhouder op balk en veegde verbaal even de vloer aan met de turnsport in eigen land. Geen enkele Nederlandse turnster veroverde rechtstreeks een plek in een finale en de eindstrijd voor teams werd bij lange na niet gehaald.