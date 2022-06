Wel snelste in LMP2-klasse Robin Frijns start als zesde in 24 Uur van Le Mans

Kopieer naar clipboard

Robin Frijns Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse autocoureur Robin Frijns start zaterdag vanaf de zesde plek in de 24 Uur van Le Mans. De Limburger, die een team vormt met de Indonesiër Sean Gelael en de Duitser René Rast, reed in een Oreca een tijd van 3.28,394 in de kwalificatie. Hij was daarmee wel de snelste in de LMP2-klasse.