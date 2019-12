Cillessen valt snel uit: doet goalie mee tegen Ajax?

De keeper van Oranje moest al na 27 minuten naar de kant met een blessure. De stand was op dat moment 2-0 voor de thuisclub. Het duel is nog bezig.

Cillessen was vooraf fit bevonden voor de derby. Hij haakte donderdag voortijdig af bij de training vanwege een handblessure. Volgens trainer Albert Celades was het uit voorzorg, maar moest wel worden afgewacht hoe Cillessen zou herstellen. De oud-Ajacied had voor het duel met Levante weliswaar weer een basisplaats, maar moest dus snel afhaken.

Valencia speelt dinsdag in Amsterdam de laatste groepswedstrijd in de Champions League, tegen Ajax. De thuisploeg heeft met tien punten aan een gelijkspel genoeg om door te gaan, de Spaanse club van Cillessen moet winnen als concurrent Chelsea (dat ook acht punten heeft) voor eigen publiek Lille verslaat.

