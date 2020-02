Wijnker aan slag bij KNVB

De 48-jarige Wijnker gaat samen met Thomas van der Staak en Lennard van Ruiven het managementteam voetbalontwikkeling vormen, dat onder directe leiding staat van Art Langeler.

Wijnker wordt verantwoordelijk voor de competitieopzet jeugd betaald voetbal, die vanaf het seizoen 2020/’21 een nieuwe structuur kent. Ook gaat hij vorm geven aan de certificering van de jeugdopleidingen van de betaald voetbalorganisaties. Wijnker gaat ook bijdragen aan de begeleiding en beoordeling van de KNVB-coaches van jeugdteams.

„Ik heb er veel zin in om bij de KNVB aan de slag te gaan”, reageert Wijnker. „Het is een eer om een rol te spelen in de ontwikkeling van het totale Nederlandse voetballandschap. Dat doe ik door me te richten op de top van het jeugdvoetbal. Ik kijk er enorm naar uit om een steentje bij te dragen aan het op een hoger plan brengen van het voetbal.”

Wijnker startte zijn trainersloopbaan als jeugdtrainer bij AZ. Daar werkte hij ruim tien jaar als hoofd jeugdopleiding. In 2016 vertrok Wijnker naar de Verenigde Staten, waar hij verantwoordelijk was voor alle voetbalopleidingen in het land. In december 2018 keerde Wijnker terug naar Nederland om in Arnhem aan de slag te gaan als hoofd opleiding van Vitesse.