Voormalig Ajacied gaat Iniesta achterna

De 33-jarige Belg gaat de laatste jaren van zijn carrière voor die Japanse club spelen. Vermaelen vertrok deze zomer bij Barcelona, waar zijn contract niet werd verlengd.

De Catalaanse club nam de oud-speler van RKC Waalwijk en Ajax in 2014 over van Arsenal. Door heel wat blessures kwam de Belgische verdediger slechts sporadisch in actie voor Barcelona. In het seizoen 2016-2017 speelde Vermaelen op huurbasis voor AS Roma. De 74-voudige 'Rode Duivel' veroverde met Barça vier landstitels, al was zijn bijdrage beperkt.

Eerder deze zomer ketste een overstap naar Al-Arabi in Qatar af. Vermaelen kwam wel tot een akkoord met Vissel Kobe, dat eerder Iniesta en Samper vanuit Barcelona naar Japan lokte. Zaterdag treffen de twee clubs elkaar in een oefenwedstrijd. Vissel Kobe heeft met David Villa en Lukas Podolski nog twee oude sterren onder contract staan.