Bizarre waslijst aan botbreuken voor Dario Cataldo na horrorval in Catalonië

De opsomming van de verwondingen is indrukwekkend: een breuk in zijn linkerdijbeen en in het kogelgewricht van zijn heup en twee breuken in de wervelkolom, diverse gebroken ribben, twee ingeklapte longen en een gebroken linkersleutelbeen.

Volgens Trek is Cataldo bij bewustzijn en ook zijn bloeddruk is stabiel. De breuken in zijn wervelkolom zouden geen neurologische gevolgen hebben. De 38-jarige renner ligt in een ziekenhuis in Girona, maar zal naar een ander hospitaal worden verplaatst voor een operatie aan zijn dijbeen.

Bekijk ook: Primoz Roglic deelt in Catalonië eerste tik uit aan wereldkampioen Evenepoel

Cataldo was het grootste slachtoffer van de valpartij, waar meer renners bij betrokken waren. Adam Yates, de Britse kopman van UAE Team Emirates, kwam gehavend over de finish, op grote achterstand van ritwinnaar Primoz Roglic. De Australiër Chris Hamilton (Team DSM) reed na de crash de etappe ook uit, maar na medisch onderzoek bleek dat hij een elleboog heeft gebroken.