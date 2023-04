Noa Lang twee keer trefzeker voor Club Brugge

De Nederlandse voetballer benutte in de 16e minuut een strafschop en opende daarmee de score voor de Bruggenaren. Vier minuten later was Lang opnieuw trefzeker. In de 68e minuut maakte Brandon Mechele de derde treffer voor Club Brugge. Lang werd in de 79e minuut gewisseld.

Bekijk ook: Voor Oranje gepasseerde Noa Lang maakt hattrick Club Brugge

De regerend landskampioen in België stijgt door de winst naar de vijfde plaats in de Belgische competitie en blijft in de race voor een plek bij de beste vier, die in een play-off strijden om de titel. Club Brugge heeft 52 punten, de nummer 4 AA Gent heeft er 54.

Lang maakte geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. Hij zat wel bij de selectie voor het WK, vorig jaar in Qatar.