Ajax wil supporters zo goed mogelijk van landstitel laten genieten

Ajax zal de eigen aanhang via sociale media uitgebreid op de hoogte houden. De club heeft voor na het duel extra activiteiten op het speelveld gepland, als de titel is veiliggesteld. Sportzender ESPN doet uitgebreid verslag van het duel en mogelijke festiviteiten na het laatste fluitsignaal.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verklapte donderdag al dat Ajax nadenkt over alternatieven die supporters mogelijk thuishouden. Ook zal de gemeente zelf, indien Ajax kampioen wordt, in de stad zichtbaar maken hoe „ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg”, zei ze. „Zonder dat dit leidt tot mensenmassa’s.” Hoe dat eruit zal zien is nog een verrassing.

Bekijk ook: Erik ten Hag verlengt contract bij Ajax

Halsema houdt er rekening mee dat supporters zich buiten de Johan Cruijff ArenA of elders in Amsterdam zullen verzamelen. „We zullen zoveel mogelijk voorbereidingen treffen om mensen te ontmoedigen dat te doen”, beloofde ze. De terrassen op het Leidseplein blijven op verzoek van de burgemeester zondag dicht.