Xavi Simons ’blij en emotioneel’ na debuut voor PSG

Simons, een zoon van voormalig prof Regillio, maakte bijna tien jaar deel uit van de jeugdafdeling van FC Barcelona, voordat hij in 2019 de overstap maakte naar PSG, waar hij al geregeld meetrainde met de hoofdmacht. In het met 0-1 gewonnen bekertreffen betrad Simons het veld in de 78e minuut voor de Duitser Julian Draxler.

„Dit was een heel speciaal moment voor mij’, vertelde een blije Simons aan PSG TV. „Ik hoop dat er nog veel meer van dit soort momenten aankomen. Het is altijd bijzonder om te debuteren en ik ben erg blij en emotioneel.”

In het verleden debuteerden er 19 spelers die jonger waren dan Simons in het eerste van PSG.