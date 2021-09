Carlos Vinicius mogelijk in selectie PSV

De Braziliaan werd door PSV op de laatste dag van de transferperiode voor twee jaar gehuurd van Benfica. Een aanvraag om een werkvergunning neemt meestal tien werkdagen in beslag. Woensdag waren er elf dagen verstreken sinds Vinicius de huurovereenkomst ondertekende.

Schmidt, de wisselkoning, wil bij de wedstrijd tegen de Spanjaarden niets aan het toeval overlaten. Hij verklaarde dat Maxi Romero, bijna een jaar absent wegens een gescheurde kruisband, ook op de bank plaats zal nemen. De Argentijn speelde welgeteld een minuut in de eredivisie. In dat duel tegen Emmen was hij in de korte tijd goed voor de winnende treffer. „Tegen een club als Real Sociedad moet je alle wapens gebruiken”, zei Schmidt, die 23 spelers opneemt in de wedstrijdselectie.

Afhankelijk van de training later op de dag is daar ook Davy Pröpper weer bij. Ibrahim Sangaré ontbreekt nog in de selectie van de Eindhovense club.