Dynamo Kiev gruwelt van trip Fenerbahçe: ’Geweten opzij voor bloedgeld, een reis naar moordenaars’

Dynamo Kiev schrijft op de website dat Fenerbahçe een club is „zonder eer en geweten.” Dynamo vindt het ook onbegrijpelijk dat de Turken zich laten steunen door de Russische energiegigant Gazprom. „Voor het bloedgeld zetten jullie je eer en geweten opzij. Niks kan deze stap rechtvaardigen. Dit is een reis naar de moordenaars die een bloedbad aanrichten in Oekraïne.”

De Europese voetbalbond UEFA bestrafte Fenerbahçe vorig jaar, omdat fans tijdens de wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Dynamo Kiev de naam van de Russische president Vladimir Poetin scandeerden. De bond heeft clubs uit Rusland vanwege de oorlog nog altijd uitgesloten van Europese toernooien.