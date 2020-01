Elftal van de Week: Groningen voorop in de strijd

Terwijl AZ en Ajax strijden om de titel, is Feyenoord in de tussentijd bezig aan een ongekende opmars. Onder leiding van Dick Advocaat hebben de Rotterdammers nog niet verloren in de Eredivisie. Zeven keer werd er gewonnen en tweemaal was een gelijkspel de uitslag. Ondertussen staat Feyenoord ook derde in de Eredivisie.

Jens Toornstra (l) scoorde een 7,5 in het Elftal van de Week. Ⓒ ANP Sport

Knokken

Ajax heeft het traditioneel lastig als het op bezoek gaat bij FC Groningen. Dat feit werd zondagmiddag nogmaals blootgelegd, toen Groningen volop in de strijd ging om Ajax succesvol te dwarsbomen (2-1). Vooral oud-Ajacied Deyovaisio Zeefuik schroomde geen enkel duel en maakte het Ryan Babel bijzonder lastig.

Het leverde Zeefuik een plek op in het Elftal van de Week, samen met zijn ploeggenoot en Groningen-aanvoerder Mike te Wierik, die net zoals de rest van Groningen zijn mannetje stond tegen de koploper van de Eredivisie.

Titelkandidaat

Na de winterstop kreeg AZ een flinke dreun te verwerken. In eigen huis verloren de Alkmaarders met 1-3 van Willem II. De formatie van trainer Arne Slot herstelde zich uitstekend door een week later bij Heerenveen een overwinning te boeken (1-2).

Calvin Stengs (l) Ⓒ ANP Sport

Calvin Stengs voetbalde met speels gemak en dartelde sierlijk over het veld in het Abe Lenstra Stadion. Net zoals Fredrik Midtsø, die als spil fungeerde op het middenveld van AZ, was hij een van de blikvangers van de avond. De club uit Alkmaar doet weer volop mee om de titel.

Elftal van de Week

Dit is het volledige Telesport Elftal van de Week na speelronde 20, inclusief het cijfer dat de rapporteurs aan hen gaven.

Pasveer (Vitesse - 7); Zeefuik (Groningen - 7,5), Te Wierik (Groningen - 7), Obispo (Vitesse - 7), Rossmann (Heracles - 7); Toornstra (Feyenoord - 7,5), Midtsjø (AZ - 7), Opoku (VVV - 7); Stengs (AZ - 7), Kerk (FC Utrecht - 7), Ejuke (Heerenveen - 7,5).

Voetballen van het Jaar

In het Voetballer van het Jaar-klassement gaat Stengs nog altijd aan kop. Ajacieden Hakim Ziyech en Daley Blind, beiden een tijd aan de kant, hijgen Stengs echter in de nek. Teun Koopmeiners is de tweede speler van AZ die aanspraak maakt om aan het einde van het seizoen de Gouden Schoen op te strijken.

De top vijf wordt compleet gemaakt door nog twee spelers: Zeefuik en Rempo Pasveer.