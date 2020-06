Weduwe Kobe Bryant eist honderden miljoenen

Kobe en Vanessa Bryant. Ⓒ Reuters

Vanessa Bryant eist honderden miljoenen van het helikopterbedrijf en de nabestaanden van de piloot die betrokken was bij de crash waarbij haar man Kobe (41) en dochter Gianna (13) verongelukten. Dat meldt de Amerikaanse site The Blast, dat over de rechtbankpapieren beschikt.