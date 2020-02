Supportersvereniging Ajax: ’Onderste steen moet boven komen’

„Ik vind dat fans nooit als Calimero moeten reageren, maar deze uitspraken vergroten de pijn van de uitschakeling in de Champions League”, aldus Nagtzaam, die zegt slechts te hopen dat de arbitrale blunders van scheidsrechter Gianluca Rocchi toeval waren.

„Als Ajax-fans hebben we in 1996 moeten omgaan met de gedrogeerde Juventus-spelers en in 2011 kregen we te maken met de knipoog-Kroaat. Maar zoiets als Chelsea-Ajax heb ik in dertig jaar nooit gezien.”

De directeur van de officiële supportersvereniging juicht de kritische blik van de UEFA toe. „Ik vind het goed dat de beelden zijn besproken. Dit soort blunders moet in de toekomst worden voorkomen. De UEFA zou nu alleen nog transparant moeten zijn.” Nagtzaam wil de ’Schande van Stamford Bridge’ tot besluit achter zich laten. „We gaan er in de Europa League weer mooie avonden van maken.”

Vermoeden

Edwin van der Sar, directeur van Ajax, kreeg de bevestiging van wat hij al vermoedde, zo liet hij weten aan De Telegraaf. „Het is goed dat ze met elkaar praktijkzaken bespreken en beoordelen. Onze spelers en trainers doen dat ook met gespeelde Ajax-wedstrijden. Aan de andere kant is het pijnlijk voor ons als daar wordt bevestigd wat wij meteen al vermoedden, namelijk dat er cruciale fouten zijn gemaakt”

Lees hier de volledige interview met Van der Sar, inclusief reactie van Sjaak Swart.

Lees hier het volledige exclusieve verslag over de ’Schande van Stamford Bridge’, waar dieper wordt ingegaan op de - achter gesloten deuren gehouden - scheidsrechter winterbijeenkomst.