VIDEO Veldbestormer PSV slaat keeper Sevilla: ’Erger dan de uitschakeling’

In de blessuretijd ging het even goed mis in het Philips Stadion, toen een supporter het veld opkwam en doelman Marko Dmitrovic van Sevilla aanviel. De goalie verdedigde zichzelf goed, waarna de agressieve veldbestormer alsnog door stewards in de kraag werd gegrepen en van het veld werd verwijderd. Het incident zou nog wel eens een vervelend staartje kunnen krijgen voor PSV, dat al een flinke rekening heeft lopen over dit seizoen bij de UEFA, die bekendstaat om de harde straffen bij wangedrag van supporters.

Dmitrovic, die de zieke Yassine Bounou kort voor aanvang van het duel moest vervangen, hield geen verwondingen over aan de aanval en hoefde niet behandeld te worden.

Algemeen directeur Marcel Brands reageerde na afloop aangeslagen ,,De man is direct afgevoerd naar het politiebureau. Dit is verschrikkelijk. Ik vind dit veel erger dan de uitschakeling. Het veld opkomen en dan ook nog een speler aanvallen. Erger kan niet. Als algemeen directeur is dit het ergste wat je kan overkomen. Dit mag echt niet gebeuren. We gaan dit ook zeker evalueren met de stewards. Als het aan mij ligt, krijgt hij sowieso een levenslang stadionverbod.”

Trainer Ruud van Nistelrooy veroordeelde de actie. „Ik heb het nog niet teruggezien. Dit keuren we met z’n allen af. Het is ondenkbaar dat je als supporter een speler aanvalt. Het is betreurenswaardig dat we het hier over moeten hebben.”

Verontrustend

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli sprak schande over de actie. „Het is ontzettend erg dat dit is gebeurd. Ik vind het verontrustend, dit soort dingen moeten stoppen. Daar moeten we met z’n allen voor zorgen. In de toekomst mag dit niet meer gebeuren.”

Sevilla stond op het moment dat de fan het veld betrad met 1-0 achter. Het werd daarna ook nog 2-0, maar Sevilla plaatste zich dankzij een thuiszege van 3-0 voor de achtste finales van de Europa League. „Lange tijd was er voor ons niet zoveel aan de hand”, aldus Sampaoli. „Ik ben tevreden over het spel. De slotfase was nog spectaculair. Er werd veel op het veld gegooid en de scheidsrechter liet in mijn ogen te veel toe. Hij had strenger moeten optreden en eerder moeten ingrijpen.”

Ajax-AZ

Het incident deed denken aan de aanval van een Ajax-hooligan op AZ-doelman Esteban Alvarez bij de bekerwedstrijd Ajax-AZ in 2011.

PSV heeft eerder problemen gehad met supporters die op het veld kwamen. In de kwartfinale van de UEFA Cup tegen 1. FC Kaiserslautern in 2001 brak een grote groep boze fans door het hek. Trainer Eric Gerets en speler Theo Lucius hielpen de supporters terug op de tribune te krijgen. Toch deelde de UEFA een zware straf uit. PSV moest de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd op honderd kilometer van Eindhoven afwerken en speelde de thuiswedstrijd tegen Galatasaray in het Gelredome in Arnhem.