Novak Djokovic heeft geen spijt van Adria Tour

Het is een hels karwei om de US Open door te laten gaan, zeker aangezien New York zwaar getroffen is door het coronavirus. Er werden harde eisen gesteld om het toernooi te laten plaatsvinden, waar Djokovic zich meerdere malen kritisch over uitte.

De nummer één van de wereld verblijft in zijn huis in New York, terwijl veel andere spelers hun dagen en nachten geïsoleerd in een hotel doorbrengen. Djokovic prijst zichzelf gelukkig, zo laat hij weten aan The New York Times. „Om hier in rust te zitten is een genot en daar ben ik dankbaar voor. Voor veel andere spelers is het een stuk moeilijker, om niet hun raam open te kunnen zetten en om in een kleine hotelkamer te moeten blijven zitten.”

Djokovic raakte tijdens de Adria Tour, een toernooi dat hij zelf organiseerde in Servië en Kroatië, besmet. Net zoals enkele andere spelers. Tijdens het toernooi werden er weinig tot geen coronamaatregelen genomen. „We probeerden iets, zonder kwade bedoelingen”, vertelt Djokovic. „We hadden extra maatregelen kunnen nemen. Dat geef ik toe. Maar word ik nu voor de rest van mijn leven hiermee achtervolgt, omdat ik een fout heb gemaakt? Als dat zo is, dan kan ik het alleen maar accepteren. Hoe dan ook, de intenties waren goed en correct. Als ik de kans krijg om de Adria Tour over te doen, dan twijfel ik daar niet over.”

Waar Djokovic wel over twijfelde is of hij wel de reis naar New York wilde maken. Om deel te mogen nemen aan de US Open moeten spelers en stafleden uitvoerig getest worden. „Er waren veel onzekerheden en die zijn er nog steeds”, vertelt de Serviër, die dolgraag wil tennissen. „Daarvoor ben ik ook hier. Ik geloof niet dat ik mij in een voor mijn gezondheid gevaarlijke en risicovolle situatie bevind. Uiteraard ben ik wel voorzichtig en houd ik mij aan alle maatregelen. Het blijft echter allemaal onvoorspelbaar, zowel op als buiten de tennisbaan.”

Djokovic kreeg boordevol kritiek over zich heen toen hij zich in de media negatief opstelde over een vaccin. „Dat is nogal uit zijn verband getrokken”, vertelt Djokovic, die wil rechtrekken dat hij niet tegen een vaccin is. „Mijn probleem met een vaccin is, is dat als iemand mij dwingt om iets in mijn lichaam te stoppen - wat ik niet zou willen - dan vind ik dat onacceptabel.”

De 17-voudig grandslamwinnaar is inmiddels van top tot teen getest, vertoont geen symptonen meer van COVID-19 en is zich „aan het acclimatiseren”, in The Big Apple. De US Open gaat 31 augustus van start, maar voordat de grandslam - die hij in 2011, 2015 en 2018 won - begint, speelt Djokovic nog een voorbereidingstoernooi (Western & Southern Open), dat tevens gehouden wordt op het US Open-complex in Queens.