Robert Gesink (Jumbo-Visma) uit Tour de France na val, geen breuken

Gesink was maandag betrokken bij een valpartij, waarbij onder anderen ook oud-winnaar Geraint Thomas tegen de grond ging. De Brit stapte gehavend weer op de fiets. Gesink moest opgeven. Zijn ploeg liet weten dat bij de Achterhoeker het gewricht tussen schouderblad en sleutelbeen is ontwricht door de val.

„Het is vooral een pijnlijke blessure, die qua impact vergelijkbaar is met een sleutelbeenbreuk”, lichtte een woordvoerder toe. Herstel zal waarschijnlijk een week of drie vergen.

Thomas leek onderuit te gaan omdat bij het oprijden van een lage verkeersdrempel het stuur uit zijn hand leek te glippen. Daarop viel een aantal renners over hem heen, onder wie Gesink en zijn Duitse ploeggenoot Tony Martin. Die was zaterdag ook al onderuit gegaan door toedoen van een vrouwelijke toeschouwer die met een kartonnen bord in haar handen deels op de weg stond.

Het wegvallen van Gesink, die met rugnummer 13 reed, is een klap voor Jumbo-Visma. De 35-jarige routinier was voorzien als een van de helpers in de bergen voor Tourfavoriet Primoz Roglic.

Thomas, bij wie de schouder uit de kom leek, vond met hulp van drie ploeggenoten weer aansluiting bij het peloton.