Tóch sleutelbeenbreuk bij afgestapte Robert Gesink, ook Caleb Ewan naar huis

Gesink was maandag betrokken bij een valpartij, waarbij onder anderen ook oud-winnaar Geraint Thomas tegen de grond ging. De Brit stapte gehavend weer op de fiets. Gesink moest opgeven. Zijn ploeg liet aanvankelijk weten dat bij de Achterhoeker het gewricht tussen schouderblad en sleutelbeen was ontwricht door de val.

Nader onderzoek in het ziekenhuis van Vannes toonde alsnog een breuk aan aan het uiterste deel van het bot.

Thomas leek onderuit te gaan omdat bij het oprijden van een lage verkeersdrempel het stuur uit zijn hand leek te glippen. Daarop viel een aantal renners over hem heen, onder wie Gesink en zijn Duitse ploeggenoot Tony Martin. Die was zaterdag ook al onderuit gegaan door toedoen van een vrouwelijke toeschouwer die met een kartonnen bord in haar handen deels op de weg stond.

Het wegvallen van Gesink, die met rugnummer 13 reed, is een klap voor Jumbo-Visma. De 35-jarige routinier was voorzien als een van de helpers in de bergen voor Tourfavoriet Primoz Roglic.

Gesink was bezig met zijn tiende Tour de France. De vierde plaats, na het later schrappen van dopingzondaars Alberto Contador en Denis Mentsjov, in 2010 was zijn beste resultaat. Drie keer reed hij de ronde niet uit, steeds als gevolg van een val. De laatste jaren richtte Gesink zich niet meer op het klassement.

Thomas, bij wie de schouder uit de kom leek, vond met hulp van drie ploeggenoten weer aansluiting bij het peloton.

Australiër Haig moet opgeven na val in Tour

De Australiër Jack Haig heeft maandag in de derde etappe van de Tour de France moeten opgeven. De kopman van Bahrain stond zesde in het algemeen klassement op 26 seconden van leider Van der Poel. Haig was betrokken bij een van de vele valpartijen in de slotfase van de rit. Over zijn verwondingen is nog niets bekend.

Haig (27) werd geacht een goede klassering te kunnen behalen in de Tour na zijn vijfde plaats eerder deze maand in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné. Hij was de tweede renner die de eindstreep niet haalde na Gesink. Of Ewan dinsdag nog van start gaat is hoogst onzeker.

Ook topsprinter Ewan verlaat Tour met sleutelbeenbreuk

Ewan gaat dinsdag niet meer van start in de vierde etappe van de Tour de France. De sprinter van Lotto Soudal ging maandag in volle sprint onderuit en verdween daarna per ambulance naar het ziekenhuis.

Daar werd een breuk in het rechtersleutelbeen geconstateerd, zo meldde zijn ploeg. Eerder op de dag had Gesink al moeten opgeven nadat hij door een val eenzelfde blessure had opgelopen. Ook de Australiër Jack Haig moest door een val de strijd staken. Daarmee staat het aantal uitvallers na drie etappes al op zeven.