Nederland maatje te groot voor Polen

In de eerste ronde sloopte het kersverse Nederlandse duo Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena bij het WK darts voor landenteams Spanje met 5-0. Daarbij ging het om een twee-tegen-twee-partij tot vijf legs.

Bekijk ook: Van Gerwen en Wattimena slopen Spanje op WK

Van Gerwen

De tweede ronde kende een iets ander systeem. Het begon met een individueel duel tussen Michael van Gerwen en Krzysztof Ratajski. Mighty Mike gooide niet zijn beste partij uit zijn leven, maar raakte de dubbels op de belangrijke momenten en trok in een ’eerste tot vier legs’ aan het langste eind: 4-2.

Wattimena

Daarna was het de beurt aan The Machine Gun, die, in hetzelfde format als Van Gerwen, tegenover Tytus Kanik stond. En net zoals zijn landgenoot begon Wattimena niet ijzersterk aan de partij, maar toch trok hij de winst naar zich toe: 4-1.

Door de individuele zeges van Wattimena en Van Gerwen hoefde het koppelduel niet meer gespeeld te worden, de wedstrijd was immers al beslist. Nederland staat nu in de kwartfinale, waar Canada wacht. Het Canadese duo, bestaande uit Dawson Murchell en Jim Long, stuurde Australië, de nummer vijf geplaatst, naar huis.

Toeslaan

„Geen slechte wedstrijd qua scores, maar hij kon geen dubbels raken”, zei Wattimena over zijn Poolse tegenstander. „Als je zelf je finishes goed gooit, dan geeft dat zelfvertrouwen. Polen is een sterk team, maar we deden de juiste dingen op de juiste momenten”, vult Van Gerwen aan in gesprek met RTL 7 Darts.

Eerder op de dag zagen de Nederlanders hoe twee favorieten het toernooi moesten verlaten „Ja, erg lekker dat Engeland en Australië verliezen”, lacht Wattimena. Van Gerwen: „Op papier is dat zeker leuk ja, maar je moet het zelf ook maar even doen. Je moet altijd scherp zijn en gelukkig waren wij dat.”