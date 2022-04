Charles Leclerc superieur in Melbourne bij uitvalbeurt Verstappen

De beste start van het veld was voor Lewis Hamilton. De Mercedes knalde in de eerste bocht al van de vijfde naar de derde plaats achter Leclerc en Verstappen. Ondertussen zakte Leclerc zijn ploeggenoot Carlos Sainz direct van negen naar veertien. Vervolgens ging het al in de tweede ronde volledig fout voor de Spanjaard. Hij nam te veel risico bij een inhaalactie en hield vervolgens de bocht niet meer, waarna hij al spinnend in het grind belandde. Het betekende zijn eerste uitvalbeurt sinds de GP van Sochi in 2020.

De herstart verliep zonder problemen en eigenlijk liep in de ronden daarna Leclerc ronde voor ronde een paar tienden bij Verstappen weg. De leider in de wereldbeker kon als enige steevast een ronde onder de 1,24 noteren. Daarachter waren er boeiendere gevechten. Zo veroverde Perez al snel zijn derde plaats terug met een inhaalmanoeuvre bij Hamilton. Spectaculair was verder de mislukte inhaalactie voor Kevin Magnussen, die wonderwel zijn race kon vervolgen nadat hij via een uitstapje door het gras weer op de baan belandde.

Na zijn bandenwissel lukte het Verstappen wel om snelle ronden te noteren. Hij perste er snelste ronde na snelste ronde uit en kon na een safety car vanwege een crash van Sebastian Vettel weer aansluiten bij de Monegask. George Russel profiteerde optimaal en ging voor een snelle pitstop, waardoor hij ineens derde lag.

De nieuwe herstart was veel minder voor Leclerc, die dit keer echt moeite had om Verstappen af te houden in de eerste bochten. Maar daarna liep Leclerc weer razendsnel weg van de rest van het veld. In geen tijd was het verschil weer enkele seconden. Net op het moment dat Verstappen eens een snellere ronde noteerde dan Leclerc, ging het mis voor de Nederlander. Ineens stond hij met zijn Red Bull langs de kant en kwam er rook uit zijn auto. Zo reed hij voor de tweede keer dit seizoen niet uit.

Leclerc reed ondertussen probleemloos naar een race met 26 punten. De coureur is uitstekend begonnen aan het seizoen en profiteert optimaal van het uitvallen van Verstappen (het verschil is 46 punten) in zowel Bahrein als in Melbourne en de matige start van Mercedes. Al reden de Mercedessen zich nog wel naar een derde en vierde plek achter Perez. Russell finishte voor zijn ploeggenoot Hamilton en pakte zo zijn eerste podiumplek in dienst van zijn nieuwe werkgever.