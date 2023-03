Drie op een rij voor Primoz Roglic: Sloveen wint wéér in Tirreno

Op zo’n 35 km voor de meet liet Van Aert de boel ontploffen achter de vluchters. Julian Alaphilippe zat even in zijn wiel, maar met een wegwerpgebaar liet hij zich terugzakken. Dit tempo kon hij niet bijbenen. Mathieu van der Poel overigens ook niet, die was in geen velden of wegen te bekennen.

Wel was het apart om te zien dat de leider van het algemeen klassement - Roglic - in de achtervolging moest om zijn ploeggenoot van Jumbo-Visma bij te benen. Reed de Belg zijn eigen etappe vandaag? Want hij leek zich op dat moment niet weg te cijferen voor zijn kopman, immers. Wilco Kelderman was ondertussen nog in botsing gekomen met Michael Woods en kon zodoende voorin niet meer helpen. Roglic kwam weer bij Van Aert terecht in de slotfase van de rit.

Roglic mist steun ploeggenoten

De kopgroep - met sterke mannen als Mikel Landa - werd bijgehaald door enkele klassementsrenners, zoals Roglic. Het was een elitegroepje dat voor de dagzege zou gaan, met Roglic, Landa, Hugh Carthy, Enric Mas, Joao Almeida en Giulio Ciccone. En wéér was het Roglic die als sterkste en dus als eerste over de meet kwam. Zondag volgt nog een volledig vlakke rit met start en finish in San Benedetto del Tronto. „Ik heb de koers nog niet gewonnen”, bleef Roglic voorzichtig. „Pas na de laatste etappe is het zo ver, maar ik ben superblij met deze nieuwe ritzege.”

Roglic (33) miste in de slotfase steun van ploeggenoten. Wilco Kelderman verdween na een val voorin, Dylan van Baarle was eerder al afgestapt, terwijl de Belg Wout van Aert ook tekortkwam. „Het was best lastig met renners om me heen die dichtbij staan in het klassement. We hadden eigenlijk andere plannen vandaag, maar het is natuurlijk ’crazy’ dat ik hier mijn derde ritzege kan boeken en het klassement bijna veilig heb kunnen stellen. Het was superzwaar, maar ik had de juiste benen.”

Roglic heeft dit jaar de Giro d’Italia als hoofddoel en rijdt in principe geen Tour de France, de koers die hij in 2020 bijna won. „Laat ik eerst maar eens proberen de Giro te winnen. Pas dan kan ik me misschien afvragen welke wedstrijd ik nog mis op mijn erelijst.”

Opgave Van Baarle

Dylan van Baarle haalde zaterdag het einde van de zesde etappe van de Tirreno-Adriatico niet gehaald. De Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma hield het voortijdig voor gezien vanwege een „fysieke worsteling”, zo meldde zijn ploeg op Twitter.

Van Baarle won twee weken geleden met groot machtsvertoon de Omloop Het Nieuwsblad. Nog niet duidelijk is of de problemen gevolgen hebben voor zijn voorjaarsprogramma. De E3 Saxo Classic zou op 24 maart zijn eerstvolgende koers zijn.

Wiebes voor derde jaar op rij sterkste in Ronde van Drenthe

Lorena Wiebes heeft de Ronde van Drenthe gewonnen, een wielerkoers uit de WorldTour. De wedstrijd was vanwege de slechte weersomstandigheden zo’n 50 kilometer ingekort. Vrijdag was al besloten alle kasseistroken te schrappen. Wiebes, sinds dit jaar bij de ploeg SD Worx, won de koers in Drenthe voor het derde jaar op rij.

Ook op de laatste doorkomst over de VAM-berg, met de Italiaanse Elisa Balsamo en Wiebes voorin, slaagde niemand erin weg te rijden. Het liep daardoor uit op een massasprint. Daarin was Wiebes oppermachtig, voor de Noorse Susanne Andersen en de Nederlandse Maike van der Duin.

Wiebes was met vertrouwen de sprint aangegaan. „Ik voelde me goed en twijfelde eigenlijk alleen nog even of ik links of rechts moest gaan”, vertelde ze bij de NOS. Ze sprak ook haar dank uit aan haar ploeggenotes van wie Lonneke Uneken de sprint voor haar had aangetrokken na lang kopwerk van de Luxemburgse Christine Majerus. „We hebben de koers eigenlijk altijd onder controle gehad.”

Voor Wiebes (23) was het alweer haar derde zege van dit jaar. Eerder won ze een rit in de UAE Tour en de Omloop van het Hageland.