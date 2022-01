Premium Het beste van De Telegraaf

Keeperssoap FC Utrecht duurt voort: ’Er staat nu elk half jaar iemand anders’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Maarten Paes gaat FC Utrecht verlaten. De doelman heeft in de Galgenwaard nooit voor langere tijd kunnen overtuigen. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De keeperssoap bij FC Utrecht heeft een volgend hoofdstuk gekregen nu Maarten Paes eieren voor zijn geld heeft gekozen. De 23-jarige doelman kreeg na de kerstvakantie te horen dat hij zijn basisplaats kwijt was aan zijn jeugdige concurrent Fabian de Keijzer en heeft besloten niet voor een derde keer terug te gaan knokken. Paes vervolgt zijn carrière in de Major League Soccer. FC Utrecht is in vergevorderde onderhandeling met een Amerikaanse club over een verhuur met een optie tot koop.