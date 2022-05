Richard Carapaz gaat vol vertrouwen zware laatste Giro-week in

Carapaz heeft na vijftien etappes 7 seconden voorsprong op Hindley en 30 seconden op de Portugees Joao Almeida. Er volgen nog zware bergetappes te beginnen met de zestiende rit van Salò naar Aprica die over de Goletto di Cadino, de Passo del Mortirolo en de Santa Cristina gaat, drie cols van de eerste categorie.

„Het wordt een bijzonder lastige laatste week, met nog heel veel bergetappes”, zei hij. „De vermoeidheid zal ongetwijfeld komen. Maar ik voel me nog heel goed. Ik kom nu op ’mijn terrein’, ik houd van de bergen en ik leid in het klassement. Ik heb ook echt gefocust op die derde week, hier wilde ik op mijn best zijn.”

Voor de rit naar Aprica bestaat de kans op minder goed weer, weet Carapaz. „Daar kan je niets aan veranderen. De voorbije dagen was het warm, morgen zou het misschien regenen. Ik ben er niet mee bezig. Het wordt zaak om de focus te houden, die trui te verdedigen en het verlies te minimaliseren.”

Carapaz won de Ronde van Italië in 2019 voor Movistar. „Ik voel me beter dan in 2019”, zegt de Ecuadoraan. „Ik rijd nu ook bij een sterker team, die factoren geven me vertrouwen voor wat nog komt.” De renner van Ineos verwacht niet alleen sterke tegenstand van Bora-hansgrohe dat naast Hindley ook nog de Duitser Emanuel Buchmann op de zevende plek in het klassement heeft staan. „Je hebt ook nog UAE met Almeida, er is Mikel Landa. Ik verwacht nog stevige tegenstand.”