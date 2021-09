Francesco Bagnaia klopt Marc Márquez in GP van Aragón

Márquez (28) probeerde de Italiaan in de slotronde drie keer uit te remmen in een bocht. Bagnaia hield zijn hoofd koel en bleef steeds de ideale racelijn volgen. Márquez belandde bij zijn laatste aanvalspoging even buiten de baan. De Honda-coureur, zes keer wereldkampioen in de MotoGP, moest voor eigen publiek genoegen nemen met de tweede plaats.

Bagnaia was van poleposition gestart en werd na 23 foutloze rondes als winnaar afgevlagd. De Italiaan was dit seizoen al drie keer als tweede geëindigd.

Fernández wint met breuk

Zelfs een breuk in zijn middenhandsbeentje kon Raúl Fernández zondag niet van de zege in de GP van Aragón afhouden. Een week nadat de Spanjaard de breuk in zijn hand opliep, was hij oppermachtig. De nummer twee van de WK-ranking in de Moto2 boekte zijn vijfde zege van het seizoen.

De Madrileen kwam ruim een week geleden tijdens een training ten val en brak daarbij een botje in zijn rechterhand. Fernández werd vorige week zondag geopereerd, maar klom in Alcañiz gewoon weer op zijn motor. Hij kwalificeerde zich als derde, maar nam in de race al snel de leiding. Achter hem gingen heel wat coureurs onderuit, onder wie de Brit Sam Lowes die op de tweede plaats lag. Ook de Italiaan Marco Bezzecchi, de nummer 3 van de WK-stand, ging onderuit.

Achter de ongenaakbare Fernández reed de Australische WK-leider Remy Gardner naar de tweede plaats. „Hier tweede worden voelt voor mij als een overwinning”, zei Gardner. „Het was vandaag vooral zaak de schade beperkt te houden.” Gardner leidt met 251 punten, Fernández heeft er 212. „Het was heel zwaar, de laatste vijf rondes kon ik niet meer remmen met mijn rechterhand”, zei de Spanjaard, met ijs op zijn gekwetste hand.

Bo Bendsneyder, die tijdens de derde vrije training hard was gecrasht, haalde de finish niet. De Nederlandse coureur bleef op 40 WK-punten staan.