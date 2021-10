PSG-ster Kylian Mbappé geeft toe: ’Ik vroeg in juli om een transfer’

„Ik wilde niet verlengen en hoopte dat de club op die manier nog een kwalitatieve vervanger zou kunnen aantrekken”, aldus Mbappé. Hij vervolgt: „Eind juli had ik aangegeven te willen vertrekken. Mijn positie was duidelijk. Ik vertelde dat ik wilde vertrekken en ik heb het goed op tijd gezegd.”

Real Madrid zou voor Mbappé 180 miljoen euro hebben geboden maar PSG wees dat aanbod af, hoewel de Franse spits aan zijn laatste contractjaar bezig is. Volgens PSG’s sportief directeur Leonardo zou Mbappé „blijven of vertrekken onder onze voorwaarden.”

Wens van de club

In het interview geeft Mbappé aan dat hij het PSG-bestuur vertelde te zullen blijven als dat de wens van de club was. „Ik heb gezegd, als jullie niet willen dat ik vertrek, dan blijf ik.” De geruchten dat hij inmiddels een rits aan contractverlengingen zouhebben geweigerd, ontkent de wereldkampioen van 2018.

„Mensen zeggen dat ik zes of zeven voorstellen om te verlengen heb geweigerd, dat ik niet meer met Leonardo wil praten, maar dat is absoluut niet waar. Men heeft mij gezegd: ’Kylian, nu spreek je met de voorzitter’.”

Altijd gelukkig geweest

Mbappé ontkent tevens met klem gewacht te hebben tot eind augustus en het einde van de transferperiode om een vertrek bij PSG te forceren. Volgens de Fransman maakte hij zijn transferwens op tijd duidelijk zodat PSG een kwaliteitsvolle vervanger zou kunnen aantrekken.

„PSG is een club die mij veel heeft gegeven. In mijn vier jaar hier ben ik altijd gelukkig geweest, en ik ben het nog. Ik maakte het redelijk snel bekend zodat de club kon reageren. Het was mijn wens dat iedereen er goed zou uitkomen, dat we een goede deal zouden kunnen sluiten, en daar heb ik mij aan gehouden.”