Max Verstappen snelste man in tweede vrije training: ’Het lijkt er goed uit te zien’

De regerend wereldkampioen noteerde op de zachtste band een tijd van 1.31,936. Ferrari-coureur Charles Leclerc was de enige die in de buurt bleef van Verstappen. Hij was een kleine tiende trager. Zijn teamgenoot Carlos Sainz noteerde op een dikke halve seconde van Verstappen de derde tijd, net voor Mercedes-coureur Russell.

Hamilton kwam niet verder dan de negende tijd. De zevenvoudig wereldkampioen klaagde over de boordradio over het gestuiter van de auto, een euvel waar Mercedes nog steeds mee kampt. Later meldde Hamilton ook een probleem met de remmen. Zaterdag volgt om 13.00 uur Nederlandse tijd de derde training, gevolgd door de kwalificatie om 16.00 uur Nederlandse tijd.

„We hebben een paar dingen geprobeerd op de auto en dat leek allemaal goed te werken. Het was eigenlijk een soepele dag. Daar ben ik blij mee”, aldus Verstappen.

Bekijk ook: Populariteit Max Verstappen kent geen grenzen

De Red Bull-coureur is optimistisch, maar schreeuwt het tegelijkertijd nog niet van de daken. ,,Zowel de korte als de lange run voelden goed. Dat is dus positief, maar je ziet dat het heel close is met Ferrari. Daarnaast zien we zaterdagmiddag echt waar we staan, maar het lijkt er allemaal goed uit te zien.”