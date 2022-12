Premium Het beste van De Telegraaf

Onmin tussen college Zandvoort en Grand Prix-directie Bonje in Zandvoort: ‘Toekomst Formule 1 staat op het spel’

Max Verstappen viert zijn zege van dit jaar op Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

ZANDVOORT - De toekomst van de Formule 1 in Zandvoort staat op het spel. Dat zegt Jerry Kramer, fractievoorzitter van de grootste partij in het stranddorp: Jong Zandvoort. Hij stelt dat de coalitiepartijen absoluut niet te spreken zijn over de houding van de leiding van de Dutch Grand Prix. „Ik ben pisnijdig.”