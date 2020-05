’Ontsnapte’ trainer Gouweleeuw wil het er niet meer over hebben

De oud-international moest vorige week het duel met VfL Wolfsburg (1-2) overslaan omdat hij de strenge quarantaineregels had overtreden. Herrlich kan zondag tegen Schalke 04 waarschijnlijk weer beschikken over verdediger Jeffrey Gouweleeuw, die na een blessure deze week aansloot bij de groepstraining.

Tandpasta

Herrlich werd begin maart aangesteld als opvolger van de ontslagen Martin Schmidt. Kort daarna werd de Bundesliga stilgelegd vanwege de coronacrisis. Hij zou vorige week voor het eerst op de bank zitten, maar enkele dagen voor het duel verliet de trainer het spelershotel om tandpasta en huidcrème te kopen in een supermarkt. Herrlich overtrad daarmee de verplichte quarantaine in aanloop naar de hervatting van de Bundesliga. Hij kon daardoor de afsluitende training niet leiden en ontbrak ook tegen Wolfsburg.

De 48-jarige trainer wilde vrijdag geen vragen meer beantwoorden over zijn knullige fout. „Dat is klaar. Ik kijk alleen vooruit. Ik verheug me erop dat het voor mij nu eindelijk begint.” Augsburg staat op de veertiende plaats, vier punten boven de degradatiestreep.

