Drukke en chaotische training in Baku; snelste tijd Max Verstappen

Tijdens het vernieuwde sprintweekeinde wordt er slechts één vrije training verreden. Later op vrijdag (15.00 uur Nederlandse tijd) vindt direct de kwalificatie plaats voor de Grand Prix op zondag. Zaterdag volgen een kwalificatie voor de sprintrace en de sprintrace zelf.

De teams hadden nog minder tijd om de auto te testen, omdat de training een kwartiertje stillag nadat de auto van Pierre Gasly (Alpine) vlamvatte. Gasly kwam daarna niet meer in actie, terwijl ook teamgenoot Esteban Ocon door technische problemen nauwelijks kon rijden. Datzelfde gold voor de stilgevallen Kevin Magnussen (Haas). Verder hadden ook coureurs als Charles Leclerc, Fernando Alonso en Lewis Hamilton de nodige issues.

Verstappen reed in extremis de snelste tijd, nadat zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hem voor die laatste push nog even meegaf dat hij niet te veel risico’s hoefde te nemen en het slechts om een vrije training ging. De WK-leider was 37 duizendsten van een seconde sneller dan Leclerc. Daarachter volgden Sergio Pérez en Carlos Sainz. Nyck de Vries (AlphaTauri) reed knap naar de zesde tijd op een dikke seconde van Verstappen.