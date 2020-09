Onbekende Col de la Loze dé benenbreker van de Tour?

Het peloton maakt vandaag kennis met Col de la Loze. Met de top op 2304 meter wacht voor de renners een loodzware bergetappe. Ⓒ FOTO ANP/HH

VILLARD-DE-LANS - Als Bernard Hinault enthousiast wordt over iets in de wielersport, kun je maar beter luisteren naar de Breton die nog altijd de laatste Franse winnaar is van de Tour de France (1985). Rondedirecteur Christian Prudhomme gaf er gevolg aan en vandaag maakt het peloton kennis met Col de la Loze. Oftewel: de ’Hel van de Alpen’.