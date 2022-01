Premium Het beste van De Telegraaf

Spits scoort voor FC Barcelona met ’sensationele’ kopbal Spaanse media zien Luuk de Jong criticasters het zwijgen opleggen: ’Hij oogt bevrijd ondanks Zwaard van Damocles’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Luuk de Jong viert zijn treffer tegen Granada. Ⓒ PROSHOTS

Hij werd dan wel geen matchwinner, maar indruk wist Luuk de Jong zaterdagavond wel weer te maken. De spits van Barcelona is hard bezig om al zijn criticasters het tegendeel te bewijzen, want ondanks het puntenverlies was hij voor de tweede week op rij met een goal van grote waarde voor de Catalanen. Dat is ook de in Spaanse media niet onopgemerkt gebleven. Ondanks het dure puntenverlies van de ploeg van Xavi komen zij superlatieven te kort voor het optreden van de Nederlander.