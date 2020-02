Invaller Luuk de Jong kan Sevilla niet aan zege helpen

Sevilla kwam na een kwartier op voorsprong. Uit een voorzet van Suso kopte de Argentijn Lucas Ocampos raak. De gasten uit Barcelona hadden zaterdag een flinke tegenvaller te verwerken gekregen met het wegvallen wegens een blessure van Raúl de Tomás, de aanwinst die er de laatste weken op los scoorde. Toch slaagde Espanyol er in de achterstand om te buigen. In de 35e minuut moest de VAR eraan te pas komen om een overtreding van Sevilla-verdediger Sergi Gómez op Jonathan Calleri te beoordelen als een overtreding. Gómez kwam er goed vanaf met geel, maar Adrián Embarda schoot vanaf de rand stafschopgebied raak: 1-1.

Kort na rust zette de Chinees Wu Lei op aangeven van Calleri zijn ploeg zelfs op voorsprong. Espanyol raakte in de 69e minuut Víctor Sánchez kwijt met zijn tweede gele kaart. Tien minuten later werd het gelijk via uitblinker Suso, maar verder kwam Sevilla niet.