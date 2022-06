Sterke Van de Zandschulp stoomt na valse start door op Wimbledon

De 26-jarige Nederlander aasde op revanche tegen Ruusuvuori. Een paar weken geleden was de 23-jarige nummer 49 van de wereld hem namelijk nog de baas bij het toernooi van Rosmalen. Van de Zandschulp won toen nog wel de eerste set, maar ging daarna hard onderuit.

Van de Zandschulp kende een valse start. De Fin brak hem al snel en liep uit naar een 4-1 voorsprong. De Nederlander behield daarna wel zijn servicegames, maar wist zijn tegenstander niet terug te breken en dus ging de eerste set naar Ruusuvuori: 6-3.

Rollen omgedraaid

Aan het begin van het tweede bedrijf waren de rollen precies omgedraaid en was het Van de Zandschulp die een vroege breek wist af te dwingen. Met uitstekend spel liep hij zelfs uit naar een dubbele breek: 5-0. De set werd prima binnengespeeld door BvdZ: 6-1.

Botic van de Zandschulp kende een valse start, maa speelde daarna uitstekend. Ⓒ ANP/HH

Direct bij de start deed hij wat ’ie eerder deed aan het begin van de tweede set: de Fin breken. Van de Zandschulp bleef uitstekend serveren en lovegames produceren. Bij 5-4 kreeg Van de Zandschulp eerst drie setpunten, maar pas bij de vierde was het raak: 6-4.

Touwtjes in handen

Van de Zandschulp hield zich aan de eerdere traditie van de voorgaande twee sets en kreeg direct weer een breekpunt op de service van Ruusuvuori, maar wist die niet te benutten. Een servicegame later van de Fin zette BvdZ de druk er flink op om vervolgens nog eens twee breekpunten te krijgen. Bij de tweede was het raak: 2-1 en op dat moment had hij de touwtjes stevig in handen.

De Nederlander trok door met rake klappen en forceerde bijna een dubbele break in de vierde set, maar de Fin vocht voor zijn laatste kans en bij 3-2 kreeg hij ineens een kans op een rebreak. Echter, BvdZ rechtte zijn rug en won de game alsnog, al speelde hij minder vast dan in set 2 en 3. Bij 5-4 serveerde hij wel voor de wedstrijd en die kans liet hij zich niet meer afpakken: 6-4 en dus handen in de lucht voor de Nederlander.

Bekijk hieronder het benutte matchpoint:

Bron: discovery+

Vierde ronde wacht mogelijk Nadal, eerst Gasquet

Zaterdag neemt Van de Zandschulp het bij de laatste 32 op tegen Richard Gasquet (36) uit Frankrijk. Hij versloeg de Amerikaan Mackenzie McDonald, zijn dubbelpartner op Wimbledon. De Fransman wist twee keer de halve finales op Wimbledon te bereiken: in 2007 en 2015. In de vierde ronde wacht mogelijk een duel met 22-voudig grandslamkampioen Rafael Nadal.

Naast Van de Zandschulp, wist Tim van Rijthoven zich woensdagavond ook al te plaatsen voor de derde ronde. Hij versloeg de Amerikaanse reus Reilly Opelka in vier sets. Twee Nederlanders in de derde ronde op Wimbledon, een ongekende luxe voor tennisminnend Nederland.